La nuova “piscina” di Vibo? Di fronte al Municipio. I social rilanciano una foto con la piazza allagata e il Comune si arrabbia: «È vecchia di una settimana»

La nuova piazza Martiri d’Ungheria rischia di essere ribattezzata “nuova piscina comunale” a causa del ristagno d’acqua che, in caso di pioggia, si accumula in uno degli angoli del quadrilatero. L’acqua viene trattenuta dagli elementi architettonici che delimitano la piazza, creando quella che in maniera solo riduttiva può essere definita una “pozzanghera”. Lo dimostrerebbe la foto pubblicata su uno dei gruppi Facebook più seguiti della città, “Sei di Vibo se…”, dove non sono mancate le ironie e le proteste. «Mancano solo i pesci rossi…», ha commentato un utente, mentre molti altri si sono concentrati sui presumibili errori di progettazione. In effetti, il tombino che avrebbe dovuto consentire lo scolo dell’acqua piovana si trova fuori dalla “piscina”. È anche vero, però, come segnalano dal Comune, che la foto non è freschissima, visto che le transenne visibili nelle immagini sarebbero state rimosse da qualche giorno: «È una bufala! Quelle transenne sono state tolte una settimana fa», ci scrive in tempo reale un dirigente. Come dire, la piscina c’era, ma una settimana fa.

Il progetto da un milione di euro della nuova piazza fu presentato nel marzo del 2022 da un architetto di Praia a Mare con studio a Lisbona che si aggiudicò il concorso di idee indetto dall’amministrazione comunale.