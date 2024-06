Jonadi, al via il bando per gestire i campetti di via Brunelleschi e Caravizzi

Partita la macchina organizzativa per la concessione in gestione e la valorizzazione dei due campetti comunali situati a Jonadi in via Brunelleschi e via Caravizzi. L’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta ha nelle scorse ore dato il via alla pubblicazione dell’apposito bando pubblico. L’avviso è rivolto ad associazioni e imprese, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 9 luglio.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento – afferma al riguardo il primo cittadino di Jonadi – al componente dello staff Giovanni Rossi, all’assessore al Patrimonio Saro Mazza e all’Ufficio tecnico comunale per la preziosa collaborazione nella preparazione e nella pubblicazione di questo bando. Il loro impegno è stato fondamentale per rendere possibile questa importante iniziativa. Siamo fiduciosi che il bando susciterà un’ampia partecipazione.

Questi due campetti – aggiunge – rappresentano, infatti, un patrimonio prezioso per la nostra comunità, e siamo convinti che, attraverso la gestione attiva e competente da parte di associazioni e imprese locali, potremo renderli ancora più funzionali e accoglienti per tutti i cittadini. Siamo consapevoli, peraltro, delle richieste pervenute dagli enti del terzo settore che necessitano di strutture sportive per le loro attività, e questa è certamente un’occasione rilevante per i loro fabbisogni». Dal sindaco Signoretta, infine, l’invito a tutti i potenziali interessati «a consultare l’avviso pubblico disponibile sul sito ufficiale del Comune e a presentare la propria candidatura entro la data stabilita».