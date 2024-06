Balla Calabria, ecco la quarta edizione del contest di LaC che promuove le bellezze del territorio – Video

Mettiti in gioco, promuovi le bellezze della Calabria ballando e vinci un weekend per due persone. Ecco tutte le informazioni per partecipare

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La Calabria si prepara a danzare con la quarta edizione di Balla Calabria, il contest del Network LaC nato per promuovere e valorizzare i luoghi più belli della nostra amata regione attraverso esibizioni di ballo che lasciano senza fiato. Questo evento riunisce ballerini professionisti e amatoriali, offrendo uno spettacolo straordinario che mette in luce la bellezza dei nostri borghi, monumenti, piazze, spiagge e panorami mozzafiato.

Dall’affascinante litorale al suggestivo entroterra, ogni angolo della Calabria diventa il palcoscenico per esibizioni che possono essere ammirate alle prime luci del giorno o illuminate dalla luce rossastra di un tramonto. Partecipare è semplice e divertente: scegli la tua canzone preferita e balla davanti ai luoghi simbolo della regione.

Promuovi la Calabria e vinci un weekend

Il premio? Un fantastico weekend per due persone! Ma non è tutto: i premi saranno assegnati in base ai voti complessivi sui canali social di LaC News24 – Instagram e Facebook – fino alla data del 31 agosto 2024 alle ore 23:59. La somma dei like su entrambe le piattaforme decreterà la classifica finale.

Le sorprese non finiscono qui. Oltre al primo premio assegnato al video con il maggior numero di voti, sarà premiato anche il video con più visualizzazioni su Instagram e un terzo video scelto dalla nostra giuria interna. Il Contest è gratuito e aperto a tutti, senza vincoli di età.

Ecco come funziona

Per partecipare, segui questi semplici step:

1. Registra un video di almeno 15 secondi e massimo 60 secondi;

2. Esibisciti davanti ai luoghi simbolo della Calabria;

3. Invia il video al numero WhatsApp 379 2453226 oppure all’indirizzo email ballacalabria@lactv. it.

Balla Calabria ti aspetta!