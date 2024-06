Fondazione Italia Usa, alla vibonese Giada Iannello il premio “America Giovani”

Alla vibonese Giada Iannello il premio “America giovani” come eccellenza italiana. Affiancato al Premio America, a sua volta destinato alle più alte personalità di chiara fama internazionale, il prestigioso riconoscimento è stato istituito nel 2022 dalla Fondazione Italia Usa con l’obiettivo di valorizzare ogni anno mille talenti italiani con percorso universitario di eccellenza, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro.

La 24enne di Jonadi ha ricevuto il premio nel corso di un’apposita cerimonia svoltasi a Roma presso la Camera dei Deputati. Oltre al diploma, nell’occasione ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online della Fondazione “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy“. I vincitori del Premio sono stati selezionati tramite la banca dati delle università italiane tra i neolaureati con un piano di studi afferente agli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il “curriculum studiorum” e altre valutazioni comparative. Per quanto riguarda Giada Iannello, ha svolto il proprio percorso presso l’Università degli studi di Messina, conclusosi nel dicembre dello scorso anno con il conseguimento della Laurea magistrale in Lingue moderne, Letteratura e Traduzione, ottenuta con il voto 110 e la lode accademica. Nella rispettiva sessione di laurea ha presentato la tesi sperimentale dal titolo “Dislessia e plurilinguismo: Difficoltà e strategie nell’apprendimento delle lingue straniere“.

Durante il suo percorso di studi ha, tra l’altro, svolto il ruolo di tutor nell’insegnamento della lingua spagnola per gli studenti iscritti al percorso triennale di mediazione linguistica presso la stessa Università di Messina. Alla neo vincitrice di “America giovani”, i complimenti «per un riconoscimento internazionale di grande valore civile ed istituzionale» sono giunti anche dall’amministrazione comunale di Jonadi guidata dal sindaco Fabio Signoretta.