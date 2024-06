Jonadi, Domenico Bertuccio eletto nuovo presidente della Pro Loco

Domenico Bertuccio

È Domenico Bertuccio il nuovo presidente della Pro Loco di Jonadi. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’ultima assemblea degli iscritti, convocata appunto per il rinnovo delle cariche sociali. All’incontro presente anche il sindaco Fabio Signoretta. La neo guida della locale associazione turistica prende il posto di Enzo Pesce, che comunque rimarrà nel consiglio d’amministrazione con il ruolo di vicepresidente. Il nuovo direttivo rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. Di esso faranno parte anche Nicola Tavella (segretario), Antonio Castagna (tesoriere) e Nicola Mallimo (consigliere), tutti alla prima esperienza in questa veste. «Per quanto mi riguarda – sottolinea oggi il neo presidente della Pro Loco di Jonadi – mi preme ringraziare tutti i membri uscenti del direttivo per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il loro mandato, prerogative che hanno contribuito in maniera significativa al miglioramento e alla valorizzazione del nostro territorio. Di tutto questo bisogna dare merito, in primis, al presidente uscente Enzo Pesce, che negli anni ha sempre dimostrato il suo attaccamento a questo territorio e che mi onoro di avere al mio fianco in questo mandato, nella veste di vice presidente».

«Sono sicuro – aggiunge – che, grazie anche alla sua esperienza, riusciremo a mettere in campo gli ambiziosi progetti che abbiamo preventivato. In questo senso, nel direttivo mi ritroverò accanto giovani veramente motivati, altamente determinati, vogliosi di fare e con tanta professionalità». A seguire, dal presidente Bertuccio giungono le rassicurazioni sull’impegno a portare avanti «con entusiasmo e determinazione il lavoro svolto finora. L’obiettivo – conclude – è di organizzare eventi e manifestazioni che possano coinvolgere e arricchire la nostra comunità. Perciò, invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente alle iniziative della Pro Loco e a collaborare con il nuovo direttivo per il bene comune».