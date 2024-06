La via della fede, viaggio tra i luoghi di culto più suggestivi del Vibonese

Non solo mare e spiagge, non solo la quiete dei boschi serresi. E non solo eccellenze enogastronomiche. Tra i mille volti del comprensorio vibonese, anche un fervente turismo religioso che, grazie a luoghi di culto disseminati dalla costa all’entroterra, richiama pellegrini ma anche studiosi, appassionati d’arte e viaggiatori da ogni dove. A volte legati a figure mistiche e di grande carisma, come il beato don Mottola o la Serva di Dio, Natuzza Evolo. A volte, invece, connessi alla storia delle comunità come il santuario di Parghelia o la chiesetta di Piedigrotta a Pizzo. Esiste dunque una vera e propria “via della fede” capace di mette in collegamento piccoli e grandi centri. Flussi che rappresentano un potenziale di non poco conto per un territorio che punta a crescere sotto il profilo economico-turistico.

Clicca su “Avanti” per scoprire i principali luoghi di culto vibonesi.