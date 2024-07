I maturandi si sono riuniti insieme ai loro compagni per festeggiare il traguardo raggiunto: tutti muniti di apparecchi bluetooth per stare insieme e divertirsi. Nel 2023 erano arrivati i carabinieri

Impazza sui social la compostezza dei tanti ragazzi che si sono dati appuntamento, assieme a ScuolaZoo, in piazza Vittorio Veneto per celebrare gli esami di maturità. Sono decine i video girati con gli smartphone che riprendono la felicità, il garbo e l’educazione di quanti, muniti di cuffie bluetooth, si sono radunati per cantare, festeggiare ed abbracciarsi a ritmo di musica. Una musica che, in controtendenza con lo stile classico di ScuolaZoo, hanno potuto udire solamente i maturandi mentre quanti erano in piazza, hanno potuto assistere solamente a cori e balli di gruppo. «Questa volta nessuno li ha obbligati a fermare il loro entusiasmo come invece è successo l’anno scorso, con scene tristissime. Nessuno li ha zittiti staccando bruscamente i fili delle casse, litigando con loro e facendo addirittura intervenire una pattuglia dei carabinieri – ha commentato a caldo l’ex consigliera di maggioranza Annunziata Pensabene – e vedere tutta quella gioia, quei volti sorridenti è stato veramente toccante».

ScuolaZoo in piazza Veneto

«Tutti abbiamo pensato che finalmente i ragazzi sono tornati in piazza a Tropea, liberi di potersi esprimere, festeggiare e divertirsi. Assistere a questa sorta di flashmob ci ha commossi ed alcuni di noi hanno iniziato a cantare assieme a loro pur non sentendo alcuna musica. Sono stati coinvolgenti, bellissimi da vedere. Tropea – ha poi concluso la Pesabene – è una cittadina sana che accoglie e la piazza l’altra sera ne è stata esempio. Finalmente ci siamo scrollati di dosso imposizioni, divieti e bruttissime figure ed i nostri ragazzi si sono fatti ancora una volta portatori di bellezza, spontaneità, educazione e profondo senso civico: non hanno lasciato a terra neppure una carta».

Il programma di viaggio firmato ScuolaZoo

«Nell’ambito del nostro programma di viaggio, che si svolge in un villaggio nel Comune di Briatico – hanno fatto sapere dall’Ufficio stampa di ScuolaZoo – organizziamo un’escursione in paese per tutti i partecipanti, circa 300 persone ogni settimana fino a inizio agosto. Il nostro obiettivo è far conoscere ai ragazzi la bellezza di Tropea, la sua gente, i suoi luoghi tipici e, naturalmente, il mare splendido che ci accompagna ogni giorno. Quest’anno, per evitare qualsiasi disturbo alla popolazione locale, abbiamo introdotto l’utilizzo di cuffie durante le escursioni. Questo sistema permette ai partecipanti di godere dell’esperienza in maniera totalmente rispettosa.

Come lo scorso anno, la giornata a Tropea è stata molto apprezzata dai ragazzi e anche dai cittadini, che si sono dimostrati sempre aperti e disponibili ad accogliere il nostro gruppo. La sicurezza del nostro gruppo e dei luoghi che visitiamo è sempre una priorità per il nostro staff. Per garantire il rispetto della comunità locale, prima di iniziare i nostri tour abbiamo avvisato la Questura di Vibo Valentia per motivi di ordine pubblico e incontrato il commissario straordinario che sta attualmente gestendo il Comune di Tropea.