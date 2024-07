Soriano, nuovi ingressi nella Pro Loco. La presidente Daffinà: «Vogliamo portare crescita e divertimento»

Si rinnova l’organigramma della Pro Loco di Soriano sempre attiva nell’organizzazione di eventi sociali, culturali ed enogastronomici e nel contribuire ad una maggiore attrattività della cittadina. Il volto nuovo della Pro Loco è stato istituito lo scorso 9 luglio, giorno in cui si è tenuta la riunione per le elezioni dei nuovi componenti del direttivo. Prima di introdurre il rinnovato corpo esecutivo, però, i membri dell’associazione hanno voluto ringraziare Antonino De Nardo per il suo operato e per il suo impegno dimostrato alla causa in questi anni, confermandosi tra i componenti più propositivi in ambito organizzativo. Quest’ultimo, dunque, ha rassegnato le sue dimissioni da segretario essendo impegnato nella nuova carica di sindaco.

Di seguito i ringraziamenti della Pro Loco a De Nardo: «Avendo preso atto delle dimissioni, da ruolo di segretario, dell’avvocato Tonino De Nardo, ogni membro della Pro Loco intende porgere un plauso a quest’ultimo il quale, per due anni, si è speso affinché questa associazione raggiungesse traguardi importanti».

Nuovi ingressi, dunque, andranno ad arricchire il team organizzativo. A dare loro il benvenuto è stata la presidente Maria Teresa Daffinà: «Faccio gli auguri ai nuovi eletti riconosciuti in Pasquale Capomolla, Laura Caglioti, Lucia De Nardo, Antonio Inzillo e Salvatore Margiotta augurando ad essi un buon lavoro affinché si possa continuare nel migliore dei modi, portando avanti molti altri eventi sul territorio sorianese e regalando momenti di crescita, divertimento e serenità a tutta la comunità sorianese».