Porto di Vibo Marina, la Cisl (Gualtieri) sollecita un tavolo tecnico per lo sviluppo dello scalo

l segretario generale della Cisl Magna Grecia, Daniele Gualtieri, sollecita un incontro urgente con il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e il presidente dell’autorità portuale, Andrea Agostinelli, per discutere del futuro dello scalo portuale vibonese. L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione sulle criticità esistenti e individuare insieme le soluzioni più opportune per garantire l’efficienza, la sicurezza e lo sviluppo dell’infrastruttura. In particolare, nella sua nota, la Cisl ha sottolineato la «necessità di reperire le risorse necessarie per realizzare gli interventi di riqualificazione delle banchine, ormai diventati urgenti».

Il porto di Vibo Valentia rappresenta un asset strategico per l’economia del territorio e per la creazione di nuove opportunità occupazionali. La redazione del nuovo piano regolatore portuale rappresenta un’occasione fondamentale per rilanciare lo scalo e renderlo più competitivo. «La Cisl – afferma nel comunicato Daniele Gualtieri – dà come sempre la propria disponibilità a mettere in campo azioni sinergiche insieme a tutte le istituzioni per favorire lo sviluppo dell’area portuale vibonese, sollecitando soprattutto la necessaria attenzione da parte della politica a tutti i livelli».