L’inclusione si tinge di blu, successo per l’evento di “Vibo Marina c’è” dedicato all’autismo

Grande successo per l’evento organizzato dall’associazione “Vibo Marina c’è“, dal titolo “L’inclusione si tinge di blu. Sento, vedo, percepisco in modo diverso“, che si è tenuto al lido balneare La Playa. La manifestazione è stata un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire ai ragazzi e bambini con autismo una vita piena e soddisfacente. All’evento hanno presenziato le associazioni Angsa e Io autentico OdV, presente inoltre la dottoressa Fiorella Migliarese. Fondamentale è stata la testimonianza di alcuni genitori di bambini autistici. L’iniziativa è stata dedicata al ricordo di monsignor Saverio Di Bella, molto sentito il momento di preghiera presieduto da monsignor Enzo Varone. Quest’ultimo ha ricordato anche una persona molto cara al presidente di Vibo Marina c’è Fiorillo, Scipione Manco, venuto a mancare pochi giorni fa. Il presidente lo ricorda «come una persona vicina ai bisognosi e amico di tutti, sempre disponibile con i propri familiari e con le persone che lo conoscevano. Come detto anche dai suoi colleghi di lavoro, un grande galantuomo che ha lasciato nel cuore di tutti un vuoto incolmabile».

L’associazione capitanata dal presidente Attilio Fiorillo al termine della manifestazione ha voluto ringraziare i Giganti di Vibo Marina che hanno permesso a tutti i bambini di essere “Giganti per un giorno”; Laura Costantini di “Mamma che Festa!” che con la presenza del personaggio Goku e le magie di Massimo Cappuccio che hanno regalato al pubblico presente tanto divertimento; Polistena Ambulanze di Vibo Valentia e la dottoressa Dina Satriani che hanno vigilato sulla buona riuscita dell’evento; il titolare della pasticceria Mimosa Domenico Cirianni per la sua presenza e il suo “dolce” contributo. «Un sentito ringraziamento – concludono gli organizzatori – va anche al prezioso supporto della Patania Gioielli Srl di Vibo Valentia, azienda che in questi anni ha sempre contribuito in maniera significativa alla riuscita degli eventi promossi dell’associazione Vibo Marina c’è, il titolare dell’azienda Raffaele Patania infatti ha ricevuto come premio fedeltà una targa ricordo per l’impegno profuso in tutti questi anni».