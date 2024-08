L’estate sta finendo ma non la voglia di vacanze: nel 2025 un “super ponte”, ecco tutte le date da segnare

La scuola in Calabria ricomincia il 16 settembre. Pausa natalizia di 17 giorni e festività ravvicinate tra Pasqua, Festa della Liberazione e Primo Maggio

Milioni di studenti e studentesse torneranno tra i banchi di scuola dal 5 al 16 settembre, ma il pensiero va già alle possibili soste disseminate lungo l’anno. Ponti che saltano e maxiponti: il calendario premia la pausa natalizia che durerà ben 17 giorni, mentre a saltare sarà il ponte dell’Immacolata e di Sant’Ambrogio.

Altro superponte a primavera: si profila a fine aprile, quando tra Pasqua, la Festa della Liberazione e il Primo Maggio, su 17 giorni quelli di lezioni saranno solo 5. Ecco tutte le date previste.

Lezioni al via dal 5 settembre

L’anno scolastico 2024/25 è prossimo all’avvio e già in molti consultano il calendario sui possibili pit-stop. Dal ponte di Ognissanti a quello del 2 giugno sono diverse le festività nazionali o regionali disseminate lungo l’anno con il conseguente fermo delle lezioni. Di seguito un prontuario con le date da tenere a mente.

Prima data da cerchiare in rosso è giovedì 5 settembre: nella provincia autonoma di Bolzano suonerà la prima campanella dell'anno. Lunedì 9 settembre toccherà agli studenti di Trento mentre l'11 per quelli di Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Umbria e Val d'Aosta. Il giorno seguente (il 12) sarà il turno degli alunni di Campania, Lombardia, Molise, Sicilia e Sardegna. Per ultimi, lunedì 16 settembre, arriveranno gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana.