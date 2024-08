Jonadi, oggi l’intitolazione della villa comunale ai fratelli Bartolo e Antonio Pesce

Sarà intitolata ai fratelli Bartolo e Antonio Pesce la Villa comunale di Jonadi. La cerimonia di intitolazione dello spazio pubblico cittadino ai due sfortunati giovani si svolgerà oggi 31 agosto, a partire dalle ore 18, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Per l’occasione l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta ha predisposto un momento commemorativo sulla vita dei due fratelli, a cui faranno seguito un breve momento conviviale e la visita alla Villa comunale, da poco oggetto di nuovi lavori utili all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’efficientamento energetico e alla riqualificazione artistica, realizzati con un apposito contributo ottenuto in tema di Politiche sociali. L’intitolazione dello spazio pubblico ai fratelli Pesce è stato deliberato dalla giunta comunale di Jonadi lo scorso mese di aprile. Alla base dell’iniziativa, l’esigenza di commemorare e di ricordare ai posteri ciò che avvenne nell’ottobre del 1982 nella vicino paese di Pizzinni, situato nel Comune di Filandari. Un vile attentato in cui la persero la vita gli innocenti “angeli” Bartolo e Antonio, all’epoca di soli 14 e 10 anni. «L’intitolazione ai fratelli Pesce – ha spiegato in quell’occasione il presidente del consiglio comunale Giampiero Calafati – è coerente con le finalità e la connotazione di impegno civico di questa amministrazione comunale, su temi quali la giustizia e la legalità. Il messaggio che si vuole trasmettere è, peraltro, di particolarmente valore simbolico – ha concluso – se si pensa che la Villa comunale è prevalentemente frequentata da giovani e giovanissimi della nostra comunità, a cui intendiamo lasciare una società costruita su valori solidi».