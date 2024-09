A Francavilla l’ultimo saluto a don Giovanni Tozzo, i parrocchiani: «Perdiamo un importante punto di riferimento» -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Francavilla Angitola ha dato l’ultimo saluto a don Giovanni Tozzo, per anni alla guida della parrocchia. La notizia della scomparsa dell’amato parroco ha scosso la comunità profondamente legata alla sua figura. Ai funerali, celebrati dal vescovo monsignor Attilio Nostro, hanno preso parte numerosi parroci della Diocesi e rappresentanti delle autorità civili.

«L’intera comunità- scrivono i parrocchiani – perde un importante punto di riferimento». Don Giovanni, testimoniano, «ha sempre dimostrato vicinanza alla gente». Un parroco disponibile, che sapeva parlare al cuore dei fedeli. Umile, dal gran cuore, «la sua presenza e disponibilità sono state importanti per ciascuno di noi. Siamo orfani di un padre che ci chiamava tutti per nome dimostrando attenzione particolare per ogni suo figlio spirituale. Siamo certi – concludono – che dal cielo continuerà a vegliare su di noi».