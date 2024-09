Il Comune di Vibo dà il benvenuto ai 12 ragazzi che svolgeranno il Servizio civile, il sindaco Romeo: «Una palestra per il futuro professionale»

«Il Comune di Vibo Valentia è lieto di accogliervi, siamo certi che questo lodevole percorso che avete deciso di intraprendere vi regalerà soddisfazioni e gratificazioni, ed al contempo rappresenterà una bella palestra per il vostro futuro professionale». Con queste parole il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha accolto ieri mattina i 12 ragazzi che hanno deciso di svolgere il servizio civile nell’ambito di due progetti predisposti con l’amministrazione comunale.

Insieme al sindaco, a dare il benvenuto ai giovani che saranno in forza all’ente per un anno, anche l’assessore al Personale e Affari generali, Marco Talarico: «Sono assolutamente convinto che daranno una grande mano all’ente per lo svolgimento dei compiti che verranno loro assegnati. Sono certo, altresì, che la loro voglia di mettersi in gioco e di aiutare la comunità, come è nello spirito del servizio civile – ha concluso Talarico – si rivelerà un’esperienza fortemente formativa ed utile anche in ottica futura».