Tropea, ecco il calendario riservato alle utenze domestiche per il ritiro sacchetti della raccolta differenziata

Il Comune di Tropea ha emanato un avviso alla cittadinanza per informare quando e dove sarà possibile effettuare il ritiro dei propri sacchetti da utilizzare per il conferimento dei rifiuti solidi urbani. La consegna è stata fissata per i giorni di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, dalle ore 8:30 alle ore 12 nei locali dell’ex biblioteca comunale situati in Largo Sedile Africano. L’operazione sarà gestita dalla ditta Muraca srl, incaricata dal Comune per garantire un’efficace distribuzione dei materiali necessari alla raccolta differenziata.

Al fine di poter ritirare i sacchi, gli utenti dovranno presentare nella sede preposta la copia della ricevuta dell’ultima bolletta Tari (Tassa rifiuti). Questo requisito garantirà che solo i cittadini in regola con i pagamenti potranno ricevere i sacchi, favorendo così una gestione più responsabile dei rifiuti nel territorio.