La Pro loco di Pizzoni rinnova il direttivo, eletta presidente Maria Nesci

Promozione del territorio, valorizzazione delle tradizioni storico-locali. La Pro loco di Pizzoni, con l’elezione del nuovo direttivo, ha avuto modo di tracciare un bilancio delle attività passate e al contempo di proiettarsi verso le nuove sfide. Uno sguardo al futuro per il sodalizio che ha rinnovato la propria pianta organica. Maria Nesci è stata chiamata a raccogliere il testimone del presidente uscente Federica Nesci. Il ruolo di vice è stato invece assegnato ad Alfonso Bono.

A condire la riunione dei vertici e soci, il saluto della presidente uscente che ha voluto ringraziare quanti, in questi anni, si sono adoperati per la perfetta riuscita delle manifestazioni, promosse allo scopo di rivitalizzare il paese che, come molti centri del Vibonese, fa quotidianamente i conti con il triste fenomeno dello spopolamento. Federica Nesci ha inteso sottolineare la volontà di continuare ad adoperarsi a favore del territorio: «Continuerò a seguire il servizio civile e la parte burocratica ma lascio le responsabilità da presidente». Intanto gli impegni Pro loco proseguiranno: tra gli appuntamenti in programma la presentazione del libro Come una polaroid di Domenico Massarini e il primo novembre l’attesa castagnata.