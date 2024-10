Revisione dei numeri civici e nuove targhette per tutti: così il Comune punta a rendere Joppolo «più ordinata e accogliente»

Il progetto era in cantiere da anni: per il sindaco Giuseppe Dato era necessario e urgente sia per una questione di decoro urbano e sia per facilitare servizi come la consegna della posta o l'arrivo di mezzi di soccorso

Una questione di ordine e decoro urbano, ma anche un modo per rendere i servizi più efficienti. È con questi obiettivi che il Comune di Joppolo ha avviato un intervento di revisione della numerazione civica e trascrizione nelle apposite targhette della toponomastica. «Un progetto che era in attesa da anni – fanno sapere dall’amministrazione comunale – e che ora prende finalmente forma. Questo processo, spesso considerato un dettaglio secondario, ha invece un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’attrattività del nostro territorio. Una toponomastica chiara e una numerazione civica ben organizzata non solo migliorano la fruibilità del paese, ma rappresentano anche un elemento chiave per la sicurezza, l’efficienza dei servizi e il decoro urbano».

L’azienda a cui è stato affidato il servizio ha già iniziato ad effettuare i rilievi preventivi, cui seguiranno la fornitura e posa in opera di targhette in bachelite riportanti il numero civico e il nome della via. «Attualmente – riferisce il sindaco, Giuseppe Dato – esiste un generale senso di disordine urbano: indirizzi non sempre facili da individuare, numeri civici mancanti o assegnati in modo irregolare. Per i cittadini, questa mancanza di ordine ha comportato disagi che vanno dal ritardo nella consegna della posta a difficoltà nell’accesso a servizi essenziali come le emergenze sanitarie». Per Dato, dunque, una revisione era necessaria e «urgente. Quando il progetto sarà terminato, ci sarà una nuova numerazione civica con definizione delle posizioni particolari e delle eventuali variazioni proposte», spiega.

Per il sindaco di Joppolo, «la finalità principale è quella di fornire in maniera puntuale i servizi ai cittadini. Penso, ad esempio, alla condivisione dei dati aggiornati con l’ufficio anagrafe, con l’ufficio tributi, per passare ai servizi postali, ma anche scolastici, di notifica, di pronto intervento della Asl, dei vigili del fuoco, della Protezione civile e delle forze dell’ordine. Solo con una corretta numerazione civica il cittadino può essere collocato con precisione all’interno del territorio dove vive e l’amministrazione, a sua volta, dare un segno di civiltà concreto. La nostra amministrazione ha avviato un censimento dettagliato delle vie e delle abitazioni, lavorando in sinergia con esperti del settore. L’obiettivo è quello di garantire una mappatura aggiornata e precisa, rispettando le normative nazionali e promuovendo al contempo la valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale».

Lo sguardo è poi volto alla valorizzazione turistica del comune: «Una rete viaria ben organizzata rende Joppolo più accogliente per i visitatori e i turisti, facilitando la scoperta delle bellezze locali e migliorando l’esperienza di chi viene a conoscere il nostro territorio. Con questa revisione – sottolinea Dato -, vogliamo restituire a Joppolo un’immagine di ordine e modernità, ponendo le basi per una migliore fruibilità del nostro spazio urbano. Questo intervento, anche se complesso e articolato, avrà un impatto duraturo, migliorando la qualità della vita dei cittadini e rendendo il nostro comune più funzionale e accogliente. Il nostro obiettivo è che ogni abitante di Joppolo possa finalmente dire con orgoglio di vivere in un comune che non solo guarda al futuro, ma che lo fa con ordine, cura e rispetto della propria identità».