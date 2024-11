Tropea, benemerenza al volontario della Croce rossa Salvatore Di Marzo per l’impegno in favore dei più bisognosi

Questa mattina, nella sede della Croce Rossa – Comitato “Costa degli Dei” di Tropea, si è svolta la cerimonia di consegna del diploma di benemerenza al volontario Salvatore Di Marzo. Un riconoscimento firmato direttamente dal presidente nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro e concesso con la seguente motivazione: “In segno di viva e tangibile riconoscenza per l’impegno profuso nello svolgimento delle proprie attività, dando costantemente prova di efficienza, disponibilità, competenza e altruismo. Con il suo impegno in favore dei più bisognosi ha dato prestigio all’Associazione della Croce Rossa Italiana, dimostrando sempre una sincera adesione ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”.

Brigadiere capo dell’Arma dei carabinieri in pensione, Di Marzo sin dal 2016 è un volontario della Croce Rossa Italiana e da circa due anni presta servizio attivo presso il Comitato “Costa degli Dei” di Tropea, presieduto da Domenica Accorinti.

La benemerenza che oggi gli è stata concessa – si legge in una nota – è finalizzata a ricompensare i volontari che hanno dato lustro alla Croce Rossa per un costante e lodevole comportamento in servizio, nell’adempimento dei propri doveri, nell’assolvimento dei compiti e degli obiettivi affidatigli e avere dimostrato solerzia e impegno non comuni. «Aver ricevuto l’inaspettata e prestigiosa benemerenza – ha dichiarato Salvatore Di Marzo – mi emoziona, mi riempie di gioia e mi spinge nell’impegnarmi sempre di più a raggiungere al meglio gli obiettivi assegnatemi e promuovere tutti gli ideali della Croce Rossa, facendo tesoro dei suoi 7 principi fondamentali che ne costituiscono lo spirito e l’etica e sono la guida e il faro delle azioni di tutti noi volontari: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità». Per il prestigioso riconoscimento, Salvatore Di Marzo ha tenuto a ringraziare i Comitati della Croce Rossa di Vibo Valentia e della Costa dei Dei di Tropea e tutti i suoi colleghi volontari.