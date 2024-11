Scuola Murmura a Vibo, il Comune: «La muffa in una delle aule è stata rimossa»

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia rende noto che si è già concluso l’intervento di manutenzione necessario per rimuovere la presenza di muffa in un’aula dell’istituto scolastico Murmura, attualmente allocato a Palazzo Gemini sulla strada statale 18.

«Comprendiamo le preoccupazioni manifestate dai consiglieri comunali nel corso della commissione – dichiara l’assessore alla Manutenzione, Salvatore Monteleone – ma già nella giornata di ieri l’intervento era stato completato. E per questo intendo rivolgere un ringraziamento pubblico all’addetto che se ne è occupato, trattandosi di una delle persone il cui impiego è stato possibile grazie al protocollo siglato dal Comune con l’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Vibo Valentia. Un aiuto prezioso per noi, che in tal modo riusciamo a sopperire a piccole necessità che altrimenti richiederebbero più tempo e risorse per essere fronteggiate in maniera tempestiva».