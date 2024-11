Rendere Vibo una città più smart, il Comune lancia il concorso per gli studenti: al vincitore mille euro

Le scuole vibonesi «protagoniste del cambiamento della città grazie all’ultima iniziativa pensata dall’amministrazione di Vibo Valentia. La giunta comunale, su proposta dell’assessorato alla Digitalizzazione e innovazione tecnologica – ha fatto sapere l’Ente in un comunicato stampa -, con apposita delibera ha voluto promuovere la prima edizione del Premio “Vibo Smart – Prima edizione 2025” per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole vibonesi nel settore dell’innovazione digitale e tecnologica». Il premio, infatti, intende «valorizzare progetti e iniziative delle scuole che propongano modelli innovativi e buone pratiche in tema di digitalizzazione con particolare riferimento alla città di Vibo e la promozione di progettualità per rendere Vibo una città smart».

«Ci piace pensare che l’evoluzione della nostra città sul fronte dell’innovazione – ha dichiarato l’assessore Luisa Santoro – possa, anzi debba passare dalla creatività e dalla genialità dei nostri giovani. È un concetto sul quale crediamo e con questa iniziativa vogliamo dimostrarlo concretamente, per dar loro modo di mostrare ciò che stanno imparando e che sanno fare, contribuendo così a lasciare qualcosa di tangibile anche per Vibo Valentia».

Possono presentare domanda di partecipazione «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado vibonesi attraverso la candidatura di un progetto di innovazione digitale, che non sia già stato presentato e/o premiato in altri concorsi. Le scuole possono candidare progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, in particolare sui temi legati alla tutela del paesaggio, allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà e valorizzazione del patrimonio ambientale, sociale e culturale ed al conferimento dei relativi servizi. Il vincitore riceverà un premio del valore di 1000 euro per lo sviluppo del progetto. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 gennaio 2025. Tutte le informazioni, con avviso e modulo di domanda, sono reperibili sul sito del Comune di Vibo».