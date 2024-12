Il VIDEO che promuove il Vibonese nel mondo: ecco lo spot che apparirà anche sugli schermi di Times Square a New York

La presentazione al Tropis hotel

Nella sala “Albino Lorenzo” del Tropis Hotel di Tropea, è stata proiettata l’anteprima del video spot “Rural Experiences”, progetto innovativo coordinato da Visit Mediterraneo e sviluppato in collaborazione con Visit Italy, il primo portale indipendente dell’Italia nel Mondo. Finanziato dal Bando sul “Turismo delle radici” del Maeci, l’iniziativa mira a promuovere le eccellenze artigianali e agroalimentari dell’area del Monte Poro. L’evento ha visto protagonisti cinque Comuni dell’area del Poro e le loro eccellenze: la ‘nduja di Spilinga, l’oliva Tonda di Filogaso, i maestri vasai di Gerocarne, il pecorino del Poro di Rombiolo e la pasta “Fileda” di Jonadi. Questi prodotti rappresentano non solo la tradizione e la cultura locali, ma anche il punto di partenza per un viaggio esperienziale rivolto in particolare ai turisti delle radici. «”Rural Experiences” – ha sottolineato Enzo Scorso di Visit Mediterraneo – nasce con l’obiettivo di creare uno storytelling digitale che connetta, attraverso saperi e sapori, i territori calabresi con le comunità di italo-discendenti in tutto il mondo».

Le degustazioni

Durante la serata, i partecipanti hanno potuto vivere un percorso esperienziale all’interno dell’hotel, con degustazioni ed esposizioni dei prodotti locali. «La campagna di marketing territoriale, sviluppata insieme a Visit Italy – ha aggiunto Scordo -, ha prodotto contenuti in inglese, spagnolo e italiano, indicizzando sul web un itinerario alternativo per chi desidera visitare il Monte Poro e i suoi borghi. Questo approccio mira a valorizzare il territorio, offrendo ai turisti un’esperienza autentica e coinvolgente». Il progetto ha visto la partecipazione attiva di diverse realtà locali, tra cui il Consorzio della ‘nduja di Spilinga, il Consorzio del pecorino del Poro, il Borgo dei vasai di Gerocarne con l’arte della terracotta di Tommaso Papillo, l’associazione “A Trava” di Jonadi, l’associazione “Terramica” di Filogaso e l’Accademia internazionale di cucina mediterranea di Spilinga. «Grazie al progetto “Rural Experiences” – ha poi concluso Scordo – e al video realizzato e mostrato in anteprima che sarà proiettato a gennaio sugli schermi di Times Square a New York, i Comuni del Monte Poro potranno farsi conoscere in modo innovativo, celebrando le loro tradizioni e promuovendo un turismo sostenibile che valorizza il patrimonio culturale e gastronomico locale».