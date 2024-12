Tropea, dal Comune contributi alle famiglie per gli asili nidi: ecco chi può accedervi

Il Comune di Tropea ha emanato un Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza ai Servizi educativi per la prima infanzia per l’anno 2024, grazie al Fondo di solidarietà comunale. L’iniziativa mira a potenziare l’offerta per l’infanzia e sostenere economicamente le famiglie. L’avviso è rivolto ai nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, residenti nel Comune di Tropea.

I beneficiari devono aver usufruito nell’anno 2024 di un Nido d’infanzia privato, autorizzato al funzionamento e ubicato nel territorio comunale. Il contributo permetterà una riduzione del costo della retta fissata dal gestore, offrendo alle famiglie un sostegno economico per la frequenza dei propri bambini ai nidi d’infanzia autorizzati.

L’entità del contributo varierà in base al valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) dichiarato da ogni nucleo familiare. Ecco la tabella con i dettagli del contributo:

Fascia valore Isee da 0,00 euro a 10.331,00 euro percentuale riconoscimento retta pari al 100% con Importo max erogabile – Nidi d’infanzia comunali e privati pari a 2.750,00 euro;

percentuale riconoscimento retta pari al con – Nidi d’infanzia comunali e privati pari a 2.750,00 euro; Fascia valore Isee da 10.331,01 euro a 20.663,00 euro percentuale riconoscimento reta pari all’ 80% con Importo max erogabile – Nidi d’infanzia comunali e privati pari a 2.200,00 euro ;

percentuale riconoscimento reta pari all’ con – Nidi d’infanzia comunali e privati pari a ; Fascia valore Isee da 20.663,01 euro a 35.000,00 euro percentuale riconoscimento retta pari al 60% con Importo max erogabile – Nidi d’infanzia comunali e privati pari a 1.650,00 euro.

Il beneficio sarà determinato in base alle percentuali appena indicate da applicare all’importo delle rette di frequenza sostenute nell’anno 2024, tenendo conto dell’importo massimo previsto in base alla fascia Isee. Il contributo è cumulabile in caso di frequenza al nido di più figli. L’erogazione del contributo avverrà direttamente al nucleo familiare beneficiario, tenendo conto dell’importo complessivo massimo erogabile. Per ottenere il contributo, i richiedenti dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:

Dichiarazione Isee del nucleo familiare in corso di validità;

del nucleo familiare in corso di validità; Ricevute/fatture rilasciate dal nido di riferimento nell’anno 2024, che riportino l’importo della reale spesa sostenuta dall’utente e relativa quietanza di pagamento;

rilasciate dal nido di riferimento nell’anno 2024, che riportino l’importo della reale spesa sostenuta dall’utente e relativa quietanza di pagamento; Documento di identità , in corso di validità, del richiedente il beneficio;

, in corso di validità, del richiedente il beneficio; Per i cittadini extracomunitari: copia del permesso o carta di soggiorno.

Il contributo è cumulabile con il bonus Asilo nido dell’Inps, nonché con altri rimborsi/sovvenzioni economiche, purché l’importo complessivo non superi la spesa sostenuta. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 27 gennaio 2025. Le domande possono essere presentate di persona all’Ufficio protocollo del Comune di Tropea nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17; oppure all’indirizzo per del medesimo Ufficio. Alla domanda, completa in ogni sua parte e firmata, deve essere allegata la documentazione necessaria prima elencata. Il Comune procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità per l’ammissione al beneficio. Sarà elaborata un’unica graduatoria in ordine crescente del valore di Isee dichiarato. L’elenco dei beneficiari del contributo sarà approvato con atto dirigenziale. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’avviso pubblico sul sito internet del Comune.