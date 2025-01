Vena di Jonadi, nell’auditorium parrocchiale Gesù Salvatore successo per il musical Chiara e Francesco

Fare apostolato e conoscere la vita di due grandi santi attraverso la musica e il teatro. Questi gli obiettivi prefissati e perfettamente centrati nell’auditorium parrocchiale Gesù Salvatore di Vena di Jonadi, grazie al musical Chiara e Francesco. Il mix di arte e spiritualità è stato messo in scena dalla scuola d’arte ArMusLab, diretta dalla maestra Antonella Furfaro, in collaborazione con il parroco di Paradisoni e Pannaconi don Filippo Emanuele Grillo e il supporto del gruppo giovani della parrocchia di Vena, guidata da don Roberto Carnovale, e di alcuni coetanei di San Calogero. Alla fine, grande la soddisfazione del numeroso pubblico presente, tributata ai 17 attori in scena e a tutti i vari protagonisti della serata con degli scroscianti applausi. «Il musical – spiega oggi con soddisfazione don Carnovale – è stato non solo una rappresentazione artistica, ma anche una grande occasione di crescita per l’intera comunità e di collaborazione tra i ragazzi di San Calogero e il gruppo giovani di Vena di Jonadi, i quali con passione e dedizione hanno portato in scena la storia di San Francesco d’Assisi e Santa Chiara, due figure che ancora oggi continuano a ispirare per il loro coraggio e la loro determinazione nel seguire la voce interiore di Dio.

Gli spettatori e i partecipanti hanno avuto, nello specifico, l’opportunità di riflettere sull’esempio di queste due grandi figure della Chiesa: sulla fede incrollabile che le ha contraddistinte e sul loro coraggio di andare controcorrente. Queste due comunità – conclude il parroco di Vena di Jonadi – unite insieme guardano ora con entusiasmo al futuro, pronte a continuare su questa strada fatta di collaborazione, bellezza e spiritualità». Non è la prima volta che il musical Chiara e Francesco riscuote successo. In precedenza, infatti, ampi consensi ha riscosso anche a Terranova da Sibari, avallati dai Frati Minori Francescani, e in altri contesti territoriali calabresi.