Il benessere degli adolescenti (e le loro domande) al centro dell’incontro promosso dalla Biblioteca “Arena” di Ricadi

La Biblioteca “A. Arena” di Ricadi ha organizzato un incontro dedicato agli studenti di terza media. L’evento, fortemente voluto dalla presidente della Biblioteca, Maria Grazia Arena, dirigente medico, ha visto la partecipazione di illustri esperti nel campo della medicina e della psicologia. Protagonista dell’incontro è stato il dottore Salvatore Borrelli, autore del libro “Fisiologia del benessere” che si è confrontato sul complesso funzionamento del sistema nervoso e del cervello, spiegando ai ragazzi come la comprensione di questi meccanismi possa influire positivamente sul benessere personale e sulla gestione delle emozioni. «Conoscere il nostro corpo e come reagisce è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane», ha affermato Borrelli.

All’incontro anche la dottoressa Francesca Barbara Papaianni, psicologa dell’Azienda ospedaliera di Vibo Valentia, che ha ascoltato con attenzione le domande e le riflessioni dei ragazzi, fornendo loro utili spunti pratici per affrontare le difficoltà tipiche dell’adolescenza e sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. La sua presenza ha aggiunto un importante valore al dibattito, rendendo l’incontro non solo informativo, ma anche di grande supporto emotivo. La giornata ha visto anche la partecipazione del professor Giuseppe Fiamingo, recentemente eletto tra i 50 migliori professori al mondo e prossimo alla partecipazione al Global Teacher Prize a Dubai, e dell’architetto Vincenzo Calzona. La loro presenza ha sottolineato l’importanza della sinergia tra diverse competenze per il bene della comunità, ispirando i giovani a perseguire le loro aspirazioni.

Un ringraziamento speciale è stato poi rivolto al dirigente scolastico, Francesco Fiumara, che «ha accolto con entusiasmo l’iniziativa», hanno fatto sapere i promotori dell’evento, e ai docenti che hanno «collaborato attivamente alla sua realizzazione», tra cui il professor Giuseppe Rombolà e la professoressa referente Maria Rosa Petracca. L’incontro si è poi concluso con un caloroso applauso da parte degli studenti, «segno del grande interesse e apprezzamento per i temi trattati e per la qualità degli interventi», hanno in fine commentato gli organizzatori.