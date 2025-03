Tropea, prorogate le autorizzazioni per l’accesso alla Ztl in attesa nel nuovo regolamento

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea proroga le autorizzazioni per l’accesso dei veicoli nelle Zone a traffico limitato (Ztl) in scadenza al 31 dicembre 2024, estendendo la validità dei permessi fino al 31 maggio. La decisione, si legge nell’ordinanza dirigenziale firmata dal comandate della Polizia locale, Domenico Papalia, si è «resa necessaria in considerazione dell’imminente approvazione del nuovo Regolamento comunale per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle Ztl e nelle aree pedonali». Il nuovo Regolamento, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 giugno, sostituirà le precedenti normative, tra cui le deliberazioni del Consiglio comunale n° 47 del 16 dicembre 2019, la n° 53 del 15 dicembre 2022 e la n° 02 del 18 gennaio 2023.

L’ordinanza, prevede che «la proroga sia subordinata al permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni originarie, scadute il 31 dicembre 2024. In caso di variazioni che comportino la perdita di tali requisiti, la proroga non sarà considerata valida e i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice della strada». Inoltre, le nuove autorizzazioni «potranno essere rilasciate solo dopo l’approvazione del nuovo Regolamento» e, comunque, con «efficacia a partire dal 1 giugno», data di entrata in vigore dello stesso. L’ordinanza funge anche da «comunicazione di sospensione dei procedimenti avviati per il rilascio di nuove autorizzazioni Ztl per l’anno in corso».

L’ordinanza prevede la possibilità di ricorso. «Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss mm ed ii – si legge nel documento -, è possibile presentare ricorso al Tar Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione. In alternativa, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, è possibile proporre ricorso al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sempre entro 60 giorni».