Mengoni rimane una certezza. A Palermo un ritorno felice fra i pali – Video

Nella corsa verso la salvezza, per la Vibonese la tappa in Sicilia si è rivelata proficua per il punto conquistato, sul quale c’è stata la firma dell’esperto portiere toscano, ormai bandiera del club

Un tempo per confermare quello che tutti sanno. Quarantacinque minuti in campo a Palermo per ribadire la propria forza. Una ripresa a difendere la porta della Vibonese con interventi decisivi per mettere la firma su un punto pesantissimo. Riccardo Mengoni era e rimane uno dei portieri più forti della Serie C e le sue parate in Sicilia lo hanno nuovamente dimostrato. L’infortunio occorso al giovane Marson, gli ha consentito di tornare in campo e proprio sul terreno del Barbera, in uno stadio dal profumo di Serie A, super Riccardo ha sfoderato un paio di paratone da urlo, offrendo poi la solita sicurezza ai compagni. Una partita per ritornare a sorridere, insomma, dopo tanta panchina. Perché la Vibonese ha due portieri che potrebbero giocare titolari in qualsiasi squadra.

Otto stagioni in maglia rossoblù, quasi 150 presenze in competizioni ufficiali con la Vibonese. Nel corso degli anni ne ha viste tante. Talvolta gli è stato preferito l’under da mettere in porta, sia per una questione di regolamento, sia per cercare di monetizzare. Ha sempre accettato le scelte, a volte con rammarico, perché avrebbe meritato maggiore spazio. Quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Il portiere toscano di Vicchio del Mugello è ormai una bandiera del club. E le bandiere sventolano sempre e comunque, a prescindere che giochino o meno. Certo è che con Riccardo Mengoni in porta si va sul sicuro.