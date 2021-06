Tonno Callipo sempre più verdeoro: ingaggiato il centrale Gualberto

Un altro pezzo da novanta per la Tonno Callipo. Tale è infatti il forte centrale Flávio César Resende Gualberto, secondo brasiliano per il roster giallorosso edizione 2021-22 e 21° nella storia del club giallorosso. Pilastro della Nazionale verdeoro, Flavio è capace di far valere tutti i suoi 200 cm di altezza e di dimostrare le proprie potenzialità in posto-3: formerà quindi la coppia titolare sotto rete con il già annunciato Davide Candellaro.

Dopo lo schiacciatore Borges, ecco allora Gualberto, 28 anni compiuti lo scorso 22 aprile, proveniente dal Club polacco dell’Aluron Virtu CMC Warta Zawiercie. L’atleta sudamericano, vincitore dell’ultima World Cup con la nazionale brasiliana, ha vissuto gran parte della sua carriera in Patria nel Minas (dal 2009 al 2019), prima di passare nel 2019-2020 al Sesc RJ. Quindi l’esperienza polacca dell’ultima stagione che rappresentava anche la prima uscita dai confini nazionali per lui.

«Non vedo l’ora di scoprire la Calabria e Vibo Valentia – così Gualberto – e immagino un campionato italiano ancora più competitivo della Plusliga polacca. Sicuramente ci giocheranno partite più dure e difficili da vincere vista la qualità di tutte le squadre che saranno in corsa nella prossima Superlega. Ovviamente col lavoro duro in palestra cercheremo di fare il massimo».