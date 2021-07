La Todo sport realizza il suo sogno e vola in B -Video

class="lac-video-embed" scrolling="no" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" width="640">

La Todo sport di Vibo Valentia vola in serie B. La finale play-off contro le altrettanto agguerrite ragazze della New Hospital Paola si è disputata nel palazzetto dello sport di Pizzo. Un gara combattuta fino all’ultimo punto che ha visto trionfare le ragazze di mister Iurlaro con il punteggio di tre set a uno. È la prima volta che una squadra di pallavolo femminile vibonese raggiunge questo prestigioso traguardo. Conquistato il titolo ora la speranza è quella di potere finalmente avere un campo da gioco dove potersi allenare e disputare le partite. Si attende dunque la consegna del palazzetto Falcone Borsellino di Vibo già assegnato alla società sportiva ma non ancora agibile