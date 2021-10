Vibonese ultima in classifica dopo 8 giornate: è necessario vincere contro il Latina

Quella rossoblù è l’unica squadra senza vittorie nel girone C di Serie C. Domani ci riprova, anche per salvare la panchina del proprio allenatore

Hanno vinto tutti, tranne la Vibonese. Quella del presidente Caffo, dopo otto giornate, è l’unica squadra del girone ancora a secco di vittorie e allora, la partita in programma domenica al Luigi Razza, deve essere per davvero quella del definitivo riscatto.

A Taranto sono arrivati discreti segnali, ma non basta. Per come si sono messe le cose, i pareggi servono a poco. Bisogna soltanto vincere. Solo con i tre punti e con un gioco apprezzabile, si può pensare di riavvicinare il pubblico di fede rossoblù. La Vibonese è ultima anche nella classifica relativa alle presenze allo stadio, con una media di 293 paganti. Un dato sconfortante, emblema di un momento negativo per tutto l’ambiente.

Arriva il Latina, domenica al Luigi Razza, e arriva con il morale alle stelle dopo aver battuto il Picerno, mettendosi alle spalle tre ko consecutivi. D’Agostino, che probabilmente si gioca la panchina, non potrà utilizzare Ciotti, ancora squalificato, e Senesi, ancora assente a causa di un problema muscolare. L’estro di Marco Spina, magari, potrebbe essere utile per bucare la retroguardia del Latina. Si gioca domenica alle 14,30 e questa volta non si può steccare.