La Vibonese a Campobasso per allontanare il verdetto della matematica retrocessione

Nel campionato di Serie C, domenica in Molise potrebbe arrivare la certezza della caduta in Serie D. Ai rossoblù il compito di lottare fino alla fine, in attesa di sviluppi per quanto riguarda la situazione societaria del Catania.

A tre giornate dalla fine e con 9 punti di distanza dalla penultima, soltanto la matematica tiene in piedi la Vibonese. La squadra di Orlandi, domenica sarà impegnata a Campobasso, contro un avversario che gioca a viso aperto ovunque e con chiunque: 51 gol fatti per i molisani, che hanno il 5° miglior attacco, e 62 reti subite, per quella che è la peggiore difesa del torneo. Alla Vibonese non rimane che lottare fino alla fine, provando ad allontanare un verdetto che sembra ormai inevitabile. [Continua in basso]

Il tutto, rimanendo in attesa di ciò che riguarda la situazione societaria del Catania. Si parla da tempo di un probabile fallimento del club etneo, cosa questa che potrebbe riscrivere la classifica del torneo. Sarebbe l’unica àncora di speranza per una Vibonese chiamata comunque a conquistare quella vittoria in trasferta che manca da oltre un anno. A proposito di Catania, il Tribunale di Catania non ha prorogato l’esercizio provvisorio. Questo il comunicato: “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania, sezione fallimentare, ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania spa”.

Detto ciò, da regolamento, se il Catania dovesse essere escluso dal campionato, andrebbero tolti i punti conquistati contro gli etnei. Per la Vibonese cambierebbe nulla, in termini di punti in classifica, ma i rossoblù salirebbero al 19° posto e quindi, potenzialmente in corsa per i play out. Ma per disputare gli spareggi salvezza, bisogna tenere il distacco dalla quintultima posizione al di sotto degli 8 punti.