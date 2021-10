La Vibonese pareggia 0-0 a Messina e allunga la serie positiva

Nella decima giornata del campionato di Serie C quarto risultato utile consecutivo per i rossoblù in una partita che ha riservato poche emozioni e nessun gol

Il colpo esterno non arriva, ma alla fine può andar bene anche un punto. La Vibonese allunga la serie utile, conquistando il quarto risultato utile consecutivo: una vittoria e tre pareggi per i rossoblù, che sembrano in ripresa dopo un avvio di campionato da dimenticare. A Messina la gara termina sul nulla di fatto: uno 0-0 che rispecchia sostanzialmente l’andamento della partita.

Una volta in campo, la sfida stenta a decollare. Ci prova Fomov, murato dalla difesa. Replica Vukusic e in questa circostanza il portiere Mengoni si rifugia in corner. Vibonese al tiro con Basso, dalla distanza, e con Vergara in mischia, ma senza esito. Null’altro da segnalare in una prima frazione senza lampi.

Nella ripresa ugualmente ritmi bassi e tanta paura di perdere. A metà frazione ecco l’occasione d’oro per la Vibonese, ma il difensore Mahours spreca praticamente un rigore in movimento, calciando a lato. Vibonese comunque più dinamica e manovriera rispetto ai padroni di casa, anche se poco incisiva. Mister Capuano con i cambi cerca di dare una scossa ai suoi. Ci prova Mikulic dalla distanza, palla alta. La gara non cambia più. Domenica prossima impegno interno per la Vibonese con il Palermo.

Messina-Vibonese 0-0

Messina (3-5-2): Lewandowski; Fazzi, Carillo, Mikulic; Morelli, Fofana (1’ st Russo, 39′ st Catania), Damian, Simonetti (14’ st Konate), Sarzi Puttini (29’ st Goncalves); Adorante (14’ st Baldé), Vukusic. A disp. Fusco, Rondinella, Fantoni, Celic, Marginean, Distefano, Busatto. All. Capuano.

Vibonese (3-4-1-2): Mengoni; Risaliti, Vergara, Mahrous; Fomov, Basso, Gelonese, Mauceri (37′ st Ngom); Tumbarello (29’ st Cattaneo); Golfo (37′ st Ciotti), Sorrentino (28’ st Persano). A disp. Marson, Alvaro, Polidori, Grillo, La Ragione, Bellini, Cigagna, Leone. All. D’Agostino.

Arbitro: Di Graci di Como (assistenti: Carpi Melchiorre di Orvieto e Camilli di Foligno)

Note: spettatori 1000 circa. Ammoniti: Fazzi (M), Ciotti (V). Recupero 0’ pt, 4′ st.