Vibonese: contro il Campobasso un’altra prova che non si può fallire

Nel campionato di Serie C la squadra rossoblù è sempre alla ricerca di quella vittoria necessaria per dare un calcio alla crisi, in attesa del mercato

Tre punti nelle ultime sette giornate. Ecco il pessimo biglietto da visita di una Vibonese sempre più desolatamente fanalino di coda del campionato. Per provare a rialzarsi, in attesa di intervenire pesantemente sul mercato, i rossoblù di D’Agostino devono battere il Campobasso per quello che è un nuovo scontro salvezza da disputarsi fra le mura amiche. La vittoria, l’unica fra l’altro ottenuta finora, manca dal 17 ottobre. [Continua in basso]

La posizione dell’allenatore è sempre più a rischio, anche se con questo materiale a disposizione, chiunque farebbe fatica. Gli errori compiuti nelle scelte estive, anche per via di un budget troppo contenuto, hanno determinato questa situazione, la peggiore degli ultimi anni. Una situazione che ha determinato l’allontanamento progressivo del pubblico dagli spalti.

Domenica a mezzogiorno al Luigi Razza ecco questo Campobasso che non vince da sei partite e che ha pure la peggiore difesa del torneo con 30 reti al passivo. A conti fatti una squadra abbordabile, ma con 8 punti in più della Vibonese e che ha dimostrato di giocare a viso aperto, ovunque e con chiunque. Non a caso con 23 gol ha il quinto miglior attacco del campionato. Gaetano D’Agostino dovrà rinunciare agli squalificati Gelonese e Vergara. Difficilmente è previsto l’utilizzo dell’infortunato Spina, assente da tre partite. Si spera di recuperarlo per la successiva gara con l’Avellino. [Continua in basso]

Numeri e curiosità

In Calabria 2 confronti ufficiali fra la Vibonese e il Campobasso: 1 vittoria dei padroni di casa (1-0 nella II Divisione 2011/12, con rete di Doukara) ed 1 pareggio (1-1 nella II Divisione 2010/11, rete di Grillo su rigore). La Vibonese è una delle squadre che ha battuto meno rigori del girone C: 1 in 16 giornate, come la Paganese ed il Messina. Inoltre, la formazione di D’Agostino è l’unica del girone C che finora ha segnato solo con titolari, mai con subentranti in 16 giornate.

Sempre la Vibonese è la squadra del girone C che subisce più reti nei 15’ finali di gara: 7 dal 76’ al 90’ inclusi recuperi. Il Campobasso è la squadra che segna più reti di tutti nel girone C nei primi 15’ di gara: 7, come il Catania e, sempre come gli etnei, ne subisce nello stesso periodo di gara (5 ciascuno). Molisani distratti anche prima della pausa, con 6 reti al passivo fra 31’ e 45’ inclusi recuperi. Dirige Carrione di Castellammare di Stabia (Pellino di Frattamaggiore e Lalomia di Agrigento gli assistenti)