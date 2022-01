Covid, scende a 4 il numero dei contagiati in casa Tonno Callipo

Inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel in casa Tonno Callipo. Per altri due atleti giallorossi è arrivato l’esito negativo dei tamponi molecolari eseguiti lo scorso 31 dicembre. Entrambi dopo i necessari controlli medici potranno tornare ad allenarsi in palestra. Un recupero importante per la squadra vibonese considerato che già giovedì sarà impegnata tra le mura amiche del PalaMaiata nel match contro Modena riprendendo così la marcia in Superlega dopo uno stop forzato che si protrae dallo scorso 11 dicembre.

Nuovi accertamenti all’intero gruppo squadra sono stati effettuati stamattina. Resta alta dunque l’attenzione del Club del presidente Pippo Callipo nella speranza di aver ormai superato il momento critico che ha segnato le ultime due settimane dello scorso mese di dicembre.

Al momento il numero degli atleti positivi è sceso a uno. Gli altri contagi riguardano tre membri dello staff ancora in isolamento domiciliare.