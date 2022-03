Vibo Marina, all’imbarcazione “Essenza” il trofeo di vela “Carmelo Ranieri”

Un autentico spettacolo quello offerto dalle barche con le vele gonfiate dal vento nello specchio di mare tra Vibo Marina e Pizzo, al quale hanno assistito molte persone che si sono fermate incuriosite lungo la strada litoranea o che hanno ammirato le varie fasi della regata dalle terrazze della vicina Pizzo. Tre giornate ( 6-19-20 marzo), durante le quali si sono svolte le prove del Campionato di Vela d’altura, caratterizzate da condizioni meteo non proprio favorevoli con raffiche di vento che, nella giornata di sabato, hanno toccato punte di 32 nodi con molti salti di direzione mettendo a dura prova l’abilità degli skipper. Alla fine delle tre regate, ad aggiudicarsi il Trofeo “Carmelo Ranieri”, intitolato al pioniere delle attività nautiche vibonesi, è stata l’imbarcazione “Essenza” del circolo velico “Lampetia” di Cetraro (CS). [Continua in basso]

«L’idea di mettere in palio il trofeo “Carmelo Ranieri”- ha affermato il figlio Franco – oltre che ricordare la figura di mio padre, aveva l’obiettivo di accendere i riflettori sul porto di Vibo Marina e di creare un ritorno economico in un periodo di bassa stagione per le attività commerciali esistenti. Gli equipaggi venuti da fuori provincia hanno potuto trovare alloggio presso i vari alberghi e B&B della zona e hanno occupato i tavoli dei ristoranti locali».



Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato varie autorità civili e militari, tra cui il colonnello Domenico Cantone della Guardia di Finanza, il tenente di vascello Antonio D’Amore, in rappresentanza del comandante Massimiliano Pignatale della Guardia Costiera, Alfonso Maiolo, presidente della sezione “Picccole Industrie” in seno alla Confindustria di Vibo Valentia, Antonio Mamone, vicepreside dell’istituto comprensivo statale “Amerigo Vespucci”, ed Enzo De Maria, presidente della Pro loco di Vibo Marina. E’ altresì intervenuto, con un saluto a distanza, Bruno Calvetta, commissario delle Camere di commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo. Nel corso della cerimonia di premiazione, Saverio Di Bella, parroco di Vibo Marina, ha inoltre letto ai presenti la toccante preghiera “Il mare tra due sponde, culla d’umanità e di fratellanza”. Un evento sportivo, dunque, che potrebbe diventare un’occasione per valorizzare la città, il suo mare, le sue bellezze e la sua proverbiale ospitalità. Il programma delle regate del Campionato invernale di Vela d’Altura proseguirà a Tropea per il “Trofeo Marina Yacht” nelle giornate del 2 e 3 aprile.