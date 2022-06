Sport e scuola, Limbadi ospita la finale regionale dei Giochi studenteschi

Si terrà a Limbadi la finale regionale dei Giochi sportivi studenteschi, che coinvolgerà alunni delle scuole secondarie di primo gradi provenienti da tutta la Calabria. L’appuntamento è per domani, martedì 7 giugno, a partire dalle ore 9:30, nello spazio adiacente la scuola media “Corrado Alvaro”. La cittadina vibonese, dunque, dopo aver ospitato la fase provinciale dei Giochi, si prepara a diventare teatro di un evento sportivo ben più ampio.

La manifestazione è promossa dall’Ufficio Educazione motoria, fisica e sportiva dell’Usr Calabria ed è rivolta ai ragazzi e le ragazze che frequentano la prima e seconda media. A sfidarsi a Limbadi saranno coloro i quali hanno già superato le rispettive fasi di istituto e provinciali e sono giunti quindi in finale.

In particolare, a rappresentare Cosenza ci saranno le scuole di Castrovillari e Rossano Calabro; per Catanzaro ci saranno le scuole di Mater Domini, Badolato e Montepaone; per Vibo Valentia l’Istituto comprensivo Murmura e la scuola di Limbadi; per Crotone l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII; infine, rappresenterà Reggio Calabria l’Istiruto Zerbi-Milone.

Dal triathlon alla corsa campestre, i giovanissimi sportivi daranno prova delle loro abilità, trascorrendo una giornata all’insegna del rispetto delle regole, della lealtà e dello spirito di sacrificio che ogni sport porta con sé.