Volley, in casa Todosport approda la lametina Matilde Buonfiglio

New entry in casa Todosport. Poche ore fa ha detto si al nuovo progetto della Todosport Vibo Valentia, Matilde Buonfiglio. Anch’essa giovanissima, sarà un’arma importantissima per il coach Vito Iurlaro. Abbiamo ascoltato la giocatrice lametina, subito dopo la sua firma: «Sono davvero molto felice per il mio arrivo a Vibo Valentia ed alla Todosport, società seria, che in questi anni ha sfornato tanti talenti. Conosco il mister e lo staff e so che ho fatto la scelta giusta». Tante le aspettative per il futuro: «Prima di tutto spero di poter colmare quelle lacune che ancora ho, e sono certa di farcela, perché sarò seguita in maniera professionale. Mi auguro di poter disputare un bel campionato con le mie nuove compagne, forti anche dell’esperienza fatta lo scorso anno nel campionato di B2. Ci sono buone squadre ma noi diremo sicuramente la nostra».