La Vibonese pareggia in casa: con il Castrovillari finisce 1-1

VIBO VALENTIA – Non riesce alla Vibonese il compito di conquistare la terza vittoria di fila per rimanere in vetta alla classifica. Ma nel momento in cui non si può vincere, alla fine anche un punto fa bene, per allungare la serie utile e per il morale. Il Castrovillari spaventa i padroni di casa con il gol di Moi su calcio da fermo e li tengono sotto fino a metà ripresa, quando la formazione di Modica concretizza la mole di gioco prodotta grazie, anch’essa, ad una palla inattiva. Formazione che può e deve crescere quella rossoblù, anche se lì davanti continua a mancare qualcosa. Serve un finalizzatore.

In campo

Non c’è Mengoni fra i padroni di casa. In porta ci va Rendic, classe 2002. La punta centrale è Szymanowski. Ai suoi lati De Marco e Scafetta. Dall’altro lato in campo gli ex Cosenza in mediana e Dorato in attacco. Si rivedono i tifosi in curva: una ventina di ragazzi che almeno sostengono la squadra di casa per tutta la gara. Un centinaio i sostenitori organizzati del Castrovillari, che si fanno sentire e non poco.

Buon avvio

Parte bene la Vibonese, che in velocità cerca di sorprendere i rossoneri sugli esterni. Subito Hernaiz chiama in causa il portiere. Poi ci prova De Marco, tiro a lato. Buona chance per Scafetta al 9’, ma il suo tiro di testa termina alto. Bonnin pesca Trajkovski, diagonale fuori. Al 24’ l’occasione più nitida per i padroni di casa: Szymanowski in diagonale trova la decisiva opposizione di Caruso che si rifugia in corner.