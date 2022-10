La Vibonese torna a sorridere battendo la Mariglianese: al Luigi Razza finisce 1-0

Dopo la sconfitta di Catania, la Vibonese si rialza e piega la giovane formazione campana della Mariglianese. Ci pensa Szymanovski a castigare il portiere ospite dopo 12 minuti di una gara nella quale i rossoblù giocano bene, creano davvero tanto, ma non sono cinici e concreti sotto porta per chiudere anzitempo la partita. Un problema da risolvere per il futuro, mentre a livello di prestazione sono arrivate risposte confortanti. È chiarò, però, che si attendono altri test per capire se la strada è quella giusta. Diventa fondamentale, tuttavia, concretizzare a dovere la mole di gioco prodotta, anche perché nel momento in cui l’attacco non è incisivo, è servita una super prodezza del rientrante Mengoni per impedire agli ospiti di pareggiare. [Continua in basso]

Il tabellino della gara

Vibonese – Mariglianese 1-0



Vibonese (4-3-3): Mengoni; Tazza, Sparandeo, Bonnin, Palazzo; De Marco (47’ st Nallo), Scafetta (31’ st Vari), Anzelmo; Balla (11′ st Hernaiz), Martiniello (31’ st Albisetti), Szymanowski (47’ st Giammarinaro). In panchina: Rendic, Garritano, Ayad, Politi. Allenatore: Giacomo Modica

Mariglianese (4-4-2): Lesta; Giordano, Ciaravolo, Tosolini, Petruccelli; Monteleone, Massaro, Palumbo (40′ st Reymond), Di Dato (34’ st Landini); Mendiguchia (22′ st Esposito V.), Maydana (31′ st Ferraro). In panchina: Mariano, Angeletti, Verdi, Tiberio, Esposito U. Allenatore: Stefano Senigagliesi



Arbitro: Davide Matina di Palermo (Anile di Acireale e Bonaccorso di Catania)



Marcatore: 12’ pt Szymanovski