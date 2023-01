A Zona D ospiti l’allenatore Pellicanò, il ds Galardo e il giornalista Tarzia: stasera su LaCTv

Il format ideato e condotto da Roberto Saverino andrà in onda sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky

Il ritorno in campo dopo la sosta, il calcio giovanile e quello di una volta, le sorprese e le delusioni dei vari campionati: questo è tanto altro ancora nella nuova puntata di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, a cura di Roberto Saverino. Questa sera ospiti: Raffaele Pellicanò, allenatore di Settore giovanile, Antonio Galardo, direttore sportivo dell’Isola Capo Rizzuto e Vincenzo Tarzia, giornalista di StadioRadio. [Continua in basso]

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.