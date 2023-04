Vibo, Todosport supera l’Avolio volley e pensa alla Coppa Calabria

Tutto facile per la Todosport che vince a mani basse contro l’Avolio Volley, venuta a Vibo Valentia a ranghi ridotti. Le ragazze vibonesi hanno espresso il loro solito gioco, che le ha portate alla conquista dei tre punti ed al consolidamento del secondo posto. L’Avolio Volley da parte sua ha cercato di opporre resistenza ma nulla hanno potuto e quasi subito hanno alzato bandiera bianca. Da segnalare infine l’esordio in campionato dell’atleta Marika Polverino, classe 2009, gettata nella mischia dal coach Vito Iurlaro, che ha voluto premiarla per l’impegno profuso durante tutto l’anno nel settore giovanile. Ora testa all’impegno di Coppa Calabria e poi ai play off promozione nel campionato di Serie B2 femminile, dove le vibonesi vogliono essere assolute protagoniste. [Continua in basso]

Il tabellino

Todosport 3 – Avolio Volley 0

Progressione set: 25/12 – 25/8 – 25/11

Todosport: Montalbano. Massara, Sorrenti, Flores, Polverino, Dodaro, Vinci M, La Vecchia, Malerba, Vinci D, Buonfiglio ( L1 ), Lo Bianco ( L2 ).

Avolio Volley: Erbino, Guido, Di Luca, Curti, Russo, Martini, Toziano, Greco ( L).

Arbitri: Alessandra Curcio di Lamezia Terme e Vito Cangemi di Montepaone.

Vibo Valentia.

