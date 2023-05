Sport e laboratori, a Vibo torna il campo estivo “Kinder garden”

Record di iscrizioni per un progetto avviato per la prima volta dieci anni fa. Ecco le iniziative proposte ai giovani partecipanti

Un campo estivo in grado di accogliere ragazzi e offrire loro momenti di gioco, di socialità, di crescita in un ambiente sicuro e alla presenza di personale qualificato. Una scommessa vinta per il progetto “Kinder garden multisport” che, dopo dieci anni dal primo progetto, quest’anno ha ottenuto un numero record di iscrizioni. L’iniziativa, che ha Vibo Valentia come sede attività, ha risposto alle esigenze delle famiglie che, soprattutto nel periodo estivo all’indomani della chiusura di scuole e asili, hanno necessità di impegnare in modo educativo, costruttivo e salutare i propri figli. Il “Kinder garden” garantisce infatti ai partecipanti una vasta gamma di attività sportive (nuoto, calcio, basket, pallavolo, giochi all’aperto), di psicomotricità, giochi acquatici, laboratori di disegno, palestra. Il tutto viene organizzato da istruttori, assistenti bagnanti e professori di scienze motorie, che vigilano costantemente affinchè le attività vengano svolte nella più totale sicurezza e con il sistema della rotazione che garantisce a tutti di provare tutte le discipline proposte.

«La risposta della cittadinanza vibonese è stata a dir poco entusiastica», commentano gli organizzatori. E ancora: «Durante questi anni il “Kinder” è andato sempre più crescendo, arricchendosi di nuove attività. I genitori si sono da subito dimostrati felicissimi di sapere che durante i mesi estivi i loro figli possono trascorrere tempo non solo giocando, ma anche imparando. Infatti è proprio questa la caratteristica su cui puntiamo: bisogna che il divertimento sia sempre finalizzato ad apprendere, il tutto costantemente monitorato da specialisti del settore. Non a caso il nostro motto è “dove il gioco insegna”». Le iniziative si tengono presso il 501 hotel che ha anche ospitato durante la parentesi invernale l’avviamento della pratica sportiva dei ragazzi vibonesi. Il Kinder garden multisport infatti «da quest’anno si è affermato anche come attività di percorso sportivo che porta i suoi giovani allievi attraverso percorsi di attività motoria di base la possibilità di costruire un bagaglio motorio ampio e solido che li aiuterà a scegliere in modo consapevole lo sport da praticare in futuro», chiosano i promotori.

LEGGI ANCHE: L’amministrazione comunale di Monterosso promuove la Giornata dello Sport

Volley: il titolo della Tonno Callipo verso una squadra di Catania