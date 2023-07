Allo stadio Luigi Razza di Vibo Catanzaro-Foggia, la prima partita di Coppa Italia

Il Nicola Ceravolo di Catanzaro è in fase di ristrutturazione e come location per la prima gara ufficiale della formazione neo promossa in Serie B è stata scelta la struttura di Vibo

«Partirà ufficialmente sabato 5 agosto la stagione 2023-2024 dell’US Catanzaro, con il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Nella gara che aprirà la competizione, le Aquile affronteranno il Foggia. L’incontro si giocherà sul terreno dello stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, con calcio d’inizio alle ore 18». È quanto si legge in una nota ufficiale della società giallorossa. Lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro è in fase di ristrutturazione e come location per la prima gara ufficiale della formazione neo promossa in Serie B è stata scelta la struttura di Vibo. Alla competizione nazionale parteciperanno anche il Cosenza che dovrà affrontare il Sassuolo a Reggio Emilia e il Crotone che sfiderà la Cremonese. Esclusa la Reggina che è in attesa di capire come finirà la querelle legata all’iscrizione in Serie B, ma per gli amaranto c’è già il primo verdetto: la formazione dello Stretto non parteciperà alla competizione nazionale.

LEGGI ANCHE: Open Day Vibonese calcio: soddisfazione della società per le alte adesioni

Calciomercato scatenato per la Vibonese, Lorenzo e De Marco approdano nella formazione rossoblù

Nuovi acquisti per la Vibonese calcio: due attaccanti e un difensore