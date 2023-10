Portosalvo, un raduno di auto e moto per ricordare Domenico Primerano

Portosalvo ha ospitato nelle scorse ore il IV memorial dedicato a Domenico Primerano. Un raduno di auto e moto per omaggiare la memoria del giovane, morto in un tragico incidente stradale nel settembre del 2018. Il barman, apprezzato e ben voluto dai suoi concittadini, è scomparso a soli 22 anni lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia, negli amici e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. Numerose sono le iniziative portate avanti in suo ricordo. L’ultima articolata giornata si è tenuta poche ore addietro in contrada Trainiti. L’appuntamento ha visto l’esposizione di auto tuning, mezzi d’epoca, abart e moto. Venti categorie di premi speciali. E poi stand food e drink a cura della struttura Eden park hanno fatto da cornice alla giornata. Previsto anche uno spettacolo pirotecnico a chiusura dell’evento.

LEGGI ANCHE: Primo Memorial a Vibo Marina in onore del ragazzo rimasto vittima di un incidente con la moto – Foto

Mileto, nel rione Calabrò successo per il “Memorial per Antonello”

Pedalata per la ricerca, a Limbadi la tappa conclusiva dell’impresa di Mimmo Aquilano