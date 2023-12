Serie D, finisce in parità il match tra la Vibonese e il Portici

La partita che si è disputata al Luigi Razza lascia l'amaro in bocca ai ragazzi di mister Buscè per non aver conquistato il bottino pieno

Finisce in parità il match tra la Vibonese e il Portici. Nella 18esima giornata del campionato di Serie D la Vibonese rallenta tra le mura amiche del Razza. Il Portici infatti impone il pari per 1-1 alla squadra di Buscè. Nonostante l’iniziale pressione degli ospiti, Del Bello non si lascia sorprendere da una conclusione dei campani al quinto. La partita si sblocca con Staropoli che porta in vantaggio i padroni di casa al 7′, ma il Portici reagisce con il pareggio di Maione dopo l’intervallo. De Luca, con una parata decisiva su Baldan, contribuisce alla tenacia della squadra campana. Il triplice fischio sancisce il pareggio, regalando al Portici un punto prezioso. Per la Vibonese, invece, resta l’amaro in bocca per non aver conquistato il bottino pieno.

Il tabellino

MARCATORI Staropoli al 7’ p.t., Maione al 7’ s.t.

VIBONESE Del Bello, Baldan, Iuliano (dal 15’ s.t. Terranova), Esposito, Convitto, Malara, Staropoli (dal 15’ s.t. Anzelmo), Scavone (dal 28’ s.t. La Torre), Larosa (dal 15’ s.t. Onraita), Furina (dal 28’ s.t. Tandara), Ciotti. (Polidori, Castillo, Gaeta, Mal). All. Nuti

PORTICI De Luca, Schiavi, Marano (dal 28’ s.t. Di Guida), Marcucci, Franzese, Gargiulo, Sellaf, Di Prisco 6, Maione, Turchet (dal 36’ s.t. Umile), Selvaggio. (Orefice, Micillo, Scognamiglio, Sow, Pinto, Capuano). All. Ciaramella l

ARBITRO Chirnoaga di Tivoli

