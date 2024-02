Calcio: Boys Marinate una consolidata realtà per la crescita dei giovani talenti

di R.S.

È attiva da tanti anni ormai e fin da subito ha rappresentato una bella realtà, gestita con mille attenzioni. Fin dal 2007 l’Asd Boys Marinate si occupa di calcio giovanile. Fondata da Piero Sorrentino assieme ad altri compagni di viaggio, la società che ha sede a Vibo Marina ed è, a conti fatti, una delle poche realtà sportive esistenti sul territorio e che consente a tanti bambini e ragazzini di poter praticare una disciplina, in un contesto sereno e familiare. I sacrifici compiuti da Piero Sorrentino e da altri per avere un campo in sintetico (il “Marzano” è un gioiellino), confermano il modo in cui si intende fare calcio e consente ai tanti iscritti del proprio vivaio (circa 150) di potersi allenare e di poter giocare in una struttura degna di tal nome, dove è veramente un piacere poter fare calcio, a prescindere dalla strada che si potrà poi fare in questo sport. L’aspetto della struttura sportiva è veramente importante in questi casi (peccato che tante amministrazioni, passate e presenti, del Vibonese non lo abbiano mai capito). Allo stesso tempo i giovani calciatori dell’Asd Boys Marinate sono attenzionati anche da club professionistici. L’anno scorso la Reggina aveva rivolto le proprie attenzioni su quattro Under 13, ma poi il fallimento del club ha fatto saltare tutto. A distanza di mesi i quattro giovani talenti cresciuti in casa dei Boys Marinate hanno spiccato ugualmente il volo nei professionisti, essendo stati acquisti dal Catanzaro. Grande soddisfazione per Piero Sorrentino, lo staff dirigenziale e tecnico del club delle Marinate nel vedere vestire il giallorosso i giovani centrocampisti Mattia Galloro, Alejandro Manco e Salvatore Grasso e il portiere Dario Defina, con i Boys Marinate fin da piccolini. Per loro una nuova e formativa esperienza, confrontandosi con realtà quali Napoli, Bari e via dicendo, nel rispettivo campionato di categoria. Continua a ottenere ottimi risultati, allora, il vivaio dell’Asd Boys Marinate, nel quale operano tecnici preparati e dove si fa attività calcistica in tutte le categorie. Per mancanza di un numero adeguato si è rinunciato solo al torneo Under 15, dando però la possibilità a diversi calciatori di poter giocare altrove, mentre è stata allestita la squadra Under 17, che sta affrontando il torneo provinciale, ma allo studio c’è la possibilità di poter effettuare, l’anno prossimo, il campionato regionale. Boys Marinate sempre in bella evidenza, allora, per favorire la crescita dei giovani talenti, ma anche per regalare momenti di svago e di socialità ai bambini e ai ragazzi del territorio. Un vero e proprio punto di riferimento, da anni, appunto, una gran bella realtà, apprezzata anche al di fuori dei confini provinciali.

