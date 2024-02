L’Asd Sant’Onofrio alla giornata formativa indetta dal Coni Calabria a Vibo

L’Asd Sant’Onofrio favorisce da anni attività volte alla crescita dei giovani sportivi e non e promuovendo lo sport in tutte le sue forme ed attività. La Società nel 2022 attiva, per la prima volta in paese, il Centro Coni, sviluppando così una serie di attività gratuite a favore della comunità, seguendo le linee guida della Scuola dello sport. Mirata a questa crescita è stata la partecipazione alla giornata formativa, indetta dal Coni Calabria, con un momento di aggregazione molto partecipato, nella palestra dell’ex ragioneria di Vibo Valentia. La Asd Sant’Onofrio è stata rappresentata dal presidente Ciancio, che ha accompagnato il nutrito gruppo di giovani atleti, impegnati a presentare le “prove pratiche”, rivolte a alla fascia d’età da 5 a 7 anni. Con loro mister Enrico Milli, coadiuvato dai mister Bruno Nardo e Domenico Ciancio. I giovani atleti si sono cimentati in attività entusiasmanti, riuscendo a socializzare anche con le altre associazione e realtà presenti.

A conclusione, il direttore scientifico della Scuola dello Sport regionale, Domenico Albino, ha ringraziato i ragazzi e in particolare i loro genitori. Il prof. Albino ha poi elogiato tutti i tecnici presenti e le associazioni, dedicando un particolare riconoscimento alla Associazione sportiva di Sant’Onofrio, sempre presente alle manifestazioni proposte dal Coni. «L’Asd Sant’Onofrio, ormai realtà sportiva riconosciuta anche oltre le mura cittadine, vuole continuare a promuove ogni iniziativa, convinta sempre più – si legge in una nota della società – dell’importanza di questi momenti per lo sviluppo sociale e aggregativo, oltre che sportivo». Questa la mission del sodalizio guidato dal presidente Ciancio, capace di mettere in campo un team di dirigenti e tecnici qualificati. Il presidente Ciancio ha ringraziato il Coni Calabria, il delegato provinciale e la Scuola dello sport e tutti i ragazzi della Scuola Calcio e le loro famiglie che hanno ormai consolidato la fidelizzazione alla Asd Sant’Onofrio. «È il momento – chiosa il presidente – di immaginare ulteriori passi avanti e di auspicare ancor più l’aggregazione di più soggetti amanti dello sport, che in paese sono tanti, nella convinzione che l’unione fa la forza e la forza della qualità può far raggiungere ulteriori traguardi».

