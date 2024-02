L’allenatore originario di Cessaniti Francesco Calzona guiderà il Napoli

di Francesco Oliverio

Il pareggio con il Genoa (1-1) ha dato l’ultima spallata a Walter Mazzarri. Lo scialbo pareggio nell’ultima giornata di campionato ha prodotto nuovi pensieri di cambio della guida tecnica al presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo una notte di riflessione il patron della squadra campione d’Italia in carica ha deciso: a guidare il Napoli fino a fine stagione sarà l’allenatore calabrese Francesco Calzona. A Castel Volturno troverà un altro calabrese, il direttore sportivo Mauro Meluso, originario di San Giovanni in Fiore nel cosentino. Il 55enne, originario di Cessaniti nel vibonese, ricopre il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia (che si è qualificata all’Europeo) ed è stato collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio nel capoluogo campano. Ora dopo qualche anno si appresta a tornare a Napoli. Lo farà da primo allenatore, dopo una vita da vice, prima di togliersi grandi soddisfazioni come conquistare la qualificazione agli Europei di Germania con la Slovacchia di Stanislav Lobotka, con Marek Hamsik collaboratore tecnico. Continua a leggere su LaCnews24.it

