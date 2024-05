Ciclismo, il campione Francesco Moser ospite della rassegna “Pinocchio in bicicletta” dedicata ai più piccoli

Sarà il campionissimo Francesco Moser l’ospite d’onore della XII edizione di “Pinocchio in bicicletta”, rassegna organizzata annualmente per i più piccoli sul territorio provinciale dallo Sporting Club di Mileto presieduto da Mimmo Bulzomì. Tra i presenti, anche il vicepresidente della Federazione ciclistica italiana Carmine Acquasanta e il delegato regionale Francesco Corrado, il quale donerà a Bulzomì un kit completo da utilizzare sul territorio provinciale nell’ambito dello sviluppo e della pratica della disciplina delle due ruote, della gimkana in particolare. «Per noi sarà un grande onore – afferma al riguardo l’ex presidente regionale della Fci – accogliere questi illustri personaggi. La loro presenza ci gratifica del nostro lavoro e attesta la vicinanza della Federazione nei nostri confronti. Quest’anno la manifestazione coinvolgerà la zona delle Serre, per un impegno morale da me precedentemente preso, di portare il ciclismo in tutti gli angoli della Calabria. L’intento è di fare di ogni edizione una vera e propria festa della bicicletta, che coinvolga i più piccoli e li faccia innamorare di questa stupenda disciplina». L’appuntamento con la rassegna è per mercoledì 29 maggio.

Il tutto avrà inizio alle 10.30 a Serra San Bruno, dove è prevista l’inaugurazione della stazione di servizio (Bike Sharing) all’interno del Parco delle Serre, alla presenza del pluricampione del mondo Moser, del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, e del commissario dell’oasi naturale Alfonsino Grillo. “Pinocchio in bicicletta” proseguirà nel pomeriggio a Nardodipace, in piazza Municipio, dove alle 15 si terrà l’esibizione di Peppe Gatto, vincitore alcuni anni fa di “Italia’s got talent” con la sua performance con organetto e bicicletta su “senfronino“. Subito dopo ci sarà l’attesa gimkana ciclistica riservata alle scuole primaria e secondaria di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace, sotto la direzione tecnica di Pino Neto. Nell’ambito della rassegna è stato anche promosso un concorso con premi riservati ai primi dieci elaborati e disegni presentati dai ragazzi. Tra gli ospiti, anche l’orafo calabrese Gerardo Sacco, a cui di recente è stato assegnato dal Senato della Repubblica Italiana il Leone d’oro alla carriera. Continua, intanto, l’impegno di Bulzomì per far realizzare in Calabria impianti di ciclismo. «Alla fine degli anni ’80 – ricorda l’anziano patron di mille corse – il sogno stava per divenire realtà, quando la Provincia di Catanzaro provvide a finanziare il primo lotto dei lavori per creare un velodromo-scuola a Mileto. Il progetto non andò a buon fine per l’incapacità e il disamore per il territorio dell’amministrazione comunale dell’epoca. Nonostante ciò continuo a lottare in tal senso – conclude – tant’è che mi appresto ad inviare alla Governo della Regione una lettera in cui propongo di realizzare un “Anello ciclabile” in tutte le provincie, in modo da far sì che i giovani pratichino il ciclismo in condizioni di sicurezza e senza mettere a rischio la loro vita».

LEGGI ANCHE: Quattro salti nel Parco (urbano): domenica sessione pubblica di fitness a Moderata Durant

Gli atleti della “Conoscere Jonadi” tra i protagonisti della gara ospitata all’interno del carcere di Castrovillari