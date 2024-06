Antonio Conte a Vibo Marina prima di ufficializzare il nuovo ingaggio con il Napoli

L’ex allenatore della Juventus ha attraccato con la sua barca al pontile di Carmelo per poi ripartire in direzione delle Eolie

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, fa tappa a Vibo Marina. L’ex allenatore della Juventus ha attraccato con la sua barca al molo della Marina di Carmelo e poi dopo qualche ora è ripartito per le Eolie.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità, l’accordo con il presidente De Laurentiis è dato per certo. Raggiunta l’intesa economica per un contratto che avrà durata fino al 2027. Il Napoli tenta così di risalire la china dopo un campionato disastroso, che, nonostante lo scudetto cucito sul petto, l’ha visto uscire anche dalle coppe europee 2024-2025.

Dopo l’esperienza sulla panchina del Tottenham, Conte torna dunque ad allenare in Italia, su una piazza, Napoli appunto, non certo facile, ma che rappresenta una prova eccezionale per qualunque allenatore.