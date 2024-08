La Vibonese ha scelto: Giorgio Addesi è il nuovo tecnico dell’Under 19 rossoblù

L'allenatore è reduce dall'esperienza in panchina con il San Nicola da Crissa, in Promozione, e prima ancora con Rombiolese e Filogaso

La Vibonese inizia a strutturarsi in ogni suo dettaglio e, dopo aver chiuso il cerchio della prima squadra, completando sia la rosa che lo staff tecnico che la guiderà nel corso della prossima stagione in Serie D, il club rossoblù guarda anche al proprio settore giovanile e, nello specifico, al proprio vivaio Juniores. Il testimone di mister Marasco, infatti, lo raccoglie Giorgio Addesi: è lui il nuovo tecnico dell’Under 19 della Vibonese per la stagione 2024/25. Si tratta in realtà di un ritorno per lui che ha già allenato, in passato, i giovani della Vibonese prima di intraprendere la carriera nelle prime squadre.

Esperienze per lui sulle panchine della Rombiolese e del Filogaso e, lo scorso anno, su quella del San Nicola da Crissa. Tra Promozione e Prima Categoria, Addesi ha sempre dato il suo contributo dimostrando la sua impronta di gioco. Adesso starà a lui continuare il buon lavoro fatto da mister Francesco Marasco lo scorso anno, portando a maturazione calcistica ragazzi che erano sotto età ma che hanno disputato ugualmente il campionato Under 19